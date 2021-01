Tottenham de Mourinho perde segundo "round" com Liverpool de Klopp

O encontro da segunda volta entre Tottenham e Liverpool voltou a cair para os campeões ingleses. A equipa de Jurgen Klopp visitou a de José Mourinho, esta quinta-feira, e venceu, por 1-3, como no primeiro "round".

Ainda sem Diogo Jota, lesionado, o Liverpool inaugurou o marcador nos descontos da primeira parte, por intermédio de Roberto Firmino. No regresso do intervalo, Trent Alexander-Arnold ampliou.

Pierre-Emile Hojbjerg ainda reduziu, aos 49 minutos, no entanto, a esperança durou pouco. Ao minuto 65, Sadio Mané "matou" o jogo.

Com este resultado, o Tottenham perde a oportunidade de subir ao quarto lugar e, em vez disso, continua em sexto, com 33 pontos. É precisamente o Liverpool que passa a ocupar a quarta posição, com 37 pontos, ficando a quatro do atual líder da Premier League, o Manchester City.