Cristiano Ronaldo acusado de desrespeitar confinamento

O internacional português Cristiano Ronaldo é acusado em Itália de desrespeitar o confinamento obrigatório, segundo a imprensa italiana.

O jogador da Juventus deslocou-se até Courmayeur, zona nos Alpes italianos, para celebrar o aniversário da sua companheira, Georgina Rodríguez, mas tal viagem não é permitida de acordo com as atuais regras do Governo italiano.

As celebrações seriam privadas, mas um vídeo foi revelado nas redes sociais pelo guia turístico que acompanhou o casal, e está a causar indignação em Itália.

De acordo com a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo poderá ser multado, uma vez que Turim, onde vive o capitão da seleção nacional, se encontra na "zona laranja" designada pelas autoridades, o que significa que entradas e saídas da região são apenas autorizadas por motivos de trabalho ou saúde.

Esta não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo tem problemas com as regras de isolamento. Em outubro, o português testou positivo à Covid-19 ao serviço da seleção e regressou a Itália num avião privado, o que foi criticado por vários elementos do Governo.

Cristiano Ronaldo, de 35 anos, leva 20 golos apontados pela Juventus esta época, em 21 jogos disputados. O avançado poderá ser opção no róximo jogo da Juventus, este sábado, contra a Sampdoria.