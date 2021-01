GameStop. Movimento de pequenos investidores no Reddit faz tremer Wall Street

A pandemia de coronavírus atingiu fortemente as empresas de jogos para consolas. A GameStop, com mais de 30 anos de história, não foi exceção. Tal como outras empresas do setor, já está a sofrer com a transição para as vendas online e, por isso, a rede lojas não pára de perder dinheiro. E até tem previsto o encerramento de 450 espaços este ano. Uma história fotocopiada de tantas outras em tempos de crise? Não. Quando tudo faria prever o contrário, surpreendentemente, a GameStop é uma das “ações mais quentes” do ano na bolsa de Wall Street. O grupo de rede de lojas, com 37 anos e seis mil lojas espalhadas por todo o mundo, é agora o foco de uma batalha entre “David e Golias”. De um lado um exército de pequenos investidores que tem a rede social Reddit como abrigo, e do outro os poderosos “hedge funds” (grandes fundos de investimento) que não demostram sinais de enfraquecimento durante a crise.

O frenesim nos mercados em torno da GameStop já atraiu a atenção da nova administração Biden na quarta-feira, com o Tesouro norte-americano e outros reguladores a anunciar que estavam a monitorizar a situação. Mas o que é que motivou que uma empresa em crise se torne de repente um palco de revolta entre poderes instalados e novos investidores? Neste caso, os utilizadores do Reddit, num grupo chamado "WallStreetBets" (apostas de WallStreet) notaram que os “hedge funds”, incluindo um chamado Melvin Capital, tinham assumido uma grande posição na GameStop. E por isso, decidiram punir os “grandes investidores” de Wall Street e iniciaram uma onda de compras massiva e coordenada. Um jogo de poderes O movimento começou a forçar uma subida de preço - que agora vale subidas estratosféricas de 1800% - aumentando as perdas para dos grandes investidores. O preço das ações da empresa começou a subir à medida que os pequenos investidores conseguiram comprar ações baratas ao usar uma aplicação de transações, a Robinhood, aproveitando o que consideraram uma oportunidade de compra ideal. Os fundos de investimento viram-se enredados num processo de “short squeeze”, uma avalanche de compras de ações que levou o preço para cima. A fim de “cobrir” a posição que têm e de limitar as perdas potenciais, estes fundos começaram a proteger-se.

Mas também essa compra forçou o preço das ações a subir ainda mais - tornando a posição ainda pior. Ou seja, foram levados a apostar em ações em alta para compensar a anterior aposta feita quando os títulos estavam em queda. Em queda na economia, mas em subida na bolsa Toda esta situação parece ser ainda mais surreal, quando nunca como agora foi tão fácil fazer “downloads” de algumas novidades de videojogos no conforto de casa. Ao mesmo tempo que nunca foi menos indicado fazer uma visita desnecessária a uma loja. Em abril passado, quando a empresa anunciou o encerramento massivo de lojas, as ações da GameStop (GME) podeiam ser compradas por 3,25 dólares. Na terça-feira passada, elas dispararam mais 92% para fechar o dia perto dos 148 dólares. Quando as ações estavam num valor muito baixo, os mesmo grandes investidores de Wall Street que agora tentam reduzir danos, interpretaram o momento como uma oportunidade de uma aposta ambiciosa contra a Amazon − que acreditavam estar votada ao fracasso. Isso envolvia fazer “short selling”.



O que é que isso é? Trata-se de um tipo de operação muito arriscado que envolve emprestar as ações de uma empresa e vendê-las com a intenção de recomprá-las mais barato quando o preço das ações cair. Muitas fortunas de Wall Street foram feitas desta forma. No entanto, se o preço dos títulos não cair, as perdas podem ser enormes. Ainda que esta batalha seja vista como mais um capítulo da saga “David contra Golias”, em Wall Street também há quem esteja a ter ganhos enormes. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, possuía 9,2 milhões de ações da GameStop no final de dezembro, de acordo com um documento regulatório. Se ainda detiver todas essas ações, elas valem mais três bilões de dólares na quarta-feira. Outros vencedores incluem Donald Foss, o fundador de 76 anos e ex-CEO da Credit Acceptance Corp, uma empresa de crédito automóvel. Foss comprou 5% da GameStop no início do ano passado por cerca de 12 milhões de dólares. Essa aposta agora vale 500 milhões de dólares. A volatilidade levou a bolsa de valores de Nova Iorque a interromper brevemente as negociações nove vezes.