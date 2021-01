Portugal joga em Espanha e recebe Israel no fim da preparação para o Euro2020

A seleção portuguesa de futebol vai jogar em Espanha, no dia 4 de junho, e recebe Israel, cinco dias depois, na fase final da preparação para a defesa do título de campeão europeu no Euro2020.

Portugal defronta a seleção espanhola, em Sevilha, no dia 4 de junho, uma sexta-feira, e vai receber a congénere israelita, na quarta-feira seguinte, em 9 de junho, em local ainda a definir, nos únicos encontro de preparação já anunciados, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

A equipa das quinas vai defrontar pela 41.ª vez a seleção espanhola, menos de um ano depois do empate 0-0, também num jogo particular, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Portugal bateu Espanha em oito ocasiões, contra 17 triunfos dos vizinhos e 15 empates.

O histórico frente a Israel é mais favorável a Portugal, com três triunfos, um desaire e dois empates, nos dois últimos jogos entre as seleções, ambos na qualificação para o Mundial de 2014, 1-1 em Lisboa e 3-3 em Telavive.

O campeonato da Europa de 2020 foi adiado para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

No Euro2020, Portugal estreia-se no Grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo, vice-campeã da Europa em 2016 e que eliminou a equipa das ‘quinas’ da fase final da Liga das Nações, em 23 de junho.

Antes destes encontros, a seleção lusa inicia a qualificação para o Mundial2022, a disputar no Qatar, com a receção ao Azerbaijão, em 24 de março, e as deslocações a Sérvia, três dias depois, e ao Luxemburgo, em 30 de março, para o Grupo A.