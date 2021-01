Portugal conhece grupo de qualificação para o Europeu sub-21 de 2023

Portugal ficou integrado no grupo D de qualificação para o Europeu de futebol de sub-21 de 2023, em conjunto com Grécia, Islândia, Bielorrússia, Chipre e Liechtenstein, ditou o sorteio realizado, em Nyon, na Suíça.

Os jogos dos grupos de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, cuja fase final se vai realizar em 2023, na Geórgia e na Roménia (países automaticamente qualificados), decorrerá entre março de 2021 e junho de 2022.

Rui Jorge, selecionador nacional, admite que há alguma margem para erro, mas fala de um grupo que pode ser complicado se a equipa portuguesa não estiver ao melhor nível.

"Podemos errar de forma mínima, devido ao número de jogos, mas convém estar atento a todas as equipas. O Liechtenstein não está no nível das outras, mas os restantes jogos podem ser complicados se não estivermos ao nosso melhor nível", afirmou.

O selecionador dos sub-21 explica que os países com menor tradição futebolística podem ter gerações com qualidade superior à habitual e isso pode mexer com as expetativas do grupo.

"Não adianta falar das seleções sem as conhecer. A tradição normalmente está associada à qualidade dos jogadores. É uma verdade, mas não é absoluta. Há países com menor dimensão que têm gerações boas e que são agradáveis surpresas. O mesmo acontece com os países com mais tradição que podem não ter uma geração muito forte. Vamos preparar o melhor possível", remata.

Os vencedores dos nove agrupamentos e o melhor segundo classificado (excluindo os resultados com as seleções que ficarem no sexto lugar) apuram-se para a fase final, enquanto os restantes oito segundos posicionados disputarão ‘play-offs’ para determinar os quatro últimos finalistas, em setembro de 2022.

A seleção portuguesa de sub-21, que tem como melhor resultado no Europeu a obtenção de dois segundos lugares (1994 e 2015), vai disputar em 2021 pela nona vez o torneio continental, tendo ficado integrada no Grupo D da fase final, em conjunto com Inglaterra, Croácia, Suíça.

Os grupos



Grupo A: Croácia, Áustria, Noruega, Finlândia, Azerbeijão, Estónia

Grupo B: Alemanha, Polónia, Israel, Hungria, Letónia, San Marino

Grupo C: Espanha, Rússia, Eslováquia, Irlanda do Norte, Lituânia, Malta

Grupo D: Portugal, Grécia, Islândia, Bielorrússia, Chipe, Liechtenstein

Grupo E: Holanda, Suíça, Bulgária, País de Gales, Moldávia, Gibraltar

Grupo F: Itália, Suécia, República da Irland, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Luxemburgo

Grupo G: Inglaterra, República Checa, Eslovénia, Albânia, Kosovo e Andorra

Grupo H: França, Sérvia, Ucrânia, Macedónia, Ilhas Faroé, Arménia

Grupo I: Dinamarca, Bélgica, Turquia, Escócia e Cazaquistão