Restrição de voos dificulta viagem de Lucas Veríssimo para reforçar o Benfica

A suspensão dos voos entre Brasil e Portugal podem complicar a chegada do defesa Lucas Veríssimo ao Benfica.

A transferência está fechada e o Santos até já anunciou a saída do defesa-central para as águias, mas a evolução da pandemia e as consequentes medidas tomadas pelo governo podem complicar a viagem do jogador para Portugal, uma vez que está suspensa a ligação aérea entre os dois países, uma medida que entra em vigor já na sexta-feira.

"Até ao dia 14 de fevereiro, estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas, de e para o Brasil. As regras agora estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.

Lucas Veríssimo faz a sua despedida do Santos no sábado, na final da Copa Libertadores, no Maracanã contra o Palmeiras de Abel Ferreira. O jogador viajará nos dias seguintes para Lisboa.