Rachão assegura que João de Deus estará "à altura" no lugar de Jorge Jesus

José Rachão, ex-treinador de João de Deus e chefe de equipa também do então adjunto do V. Setúbal, garante que este estará "à altura" para substituir Jorge Jesus no banco do Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, contra a Belenenses SAD.

O técnico principal das águias debate-se com problemas de saúde, que esta noite o deverão retirar do relvado da Luz, deixando a equipa às ordens de João de Deus.

Ouvido por Bola Branca esta quinta-feira, Rachão, que orientou o antigo defesa e que o teve a seu lado no banco quando ergueu a última Taça de Portugal dos sadinos, não antevê mudanças na formação encarnada com a substituição em causa, mas sim uma continuidade, por parte de alguém que saberá interpretar as ideias e a estratégia de Jorge Jesus - o líder da equipa técnica benfiquista.

" O João [de Deus] já tem experiência, vai seguir as indicações do Jorge e é uma situação normal. O problema está na equipa a ser apresentada. Mas não é por aí que as coisas não vão funcionar. Ele está à altura e não é por aí que vai haver problema. Não vai alterar o cunho da equipa, nem a estratégia ou a maneira de jogar. Não seria desejável. O momento que estamos a atravessar leva, infelizmente, a acontecerem coisas destas. Temos de encarar isto com normalidade", acrescenta José Rachão, confiante de igual modo que João de Deus aprenderá com esta situação, com vista a ser melhor treinador futuramente.