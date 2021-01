Que Benfica vai hoje a jogo na Taça de Portugal?

O Benfica defronta, esta quinta-feira, a Belenenses SAD para os quartos de final da Taça de Portugal com muitas incógnitas, a começar pelo banco de suplentes, onde Jorge Jesus poderá não estar sentado devido a doença. O treinador de 66 anos está com uma infeção respiratória e poderá não orientar a equipa no jogo decisivo para a qualificação para as meias-finais da Taça, no Estádio da Luz. O comunicado das águias esclarece que Jesus está "clinicamente estável", depois de o problema lhe ter sido detetado após exames médicos realizados no Hospital da Luz, mas admite a possibilidade da ausência no jogo desta quinta-feira. "Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde", lê-se.

Descartada foi a possibilidade de infeção por Covid-19, face ao surto que afeta profundamente o clube. Jesus testou negativo ao novo coronavírus.

João de Deus orienta a equipa desfalcada Os sintomas da doença levaram a que o Benfica cancelasse a conferência de imprensa de antevisão ao jogo. Caso Jorge Jesus não veja o seu estado de saúde melhorado, João de Deus deverá orientar a equipa, depois de já ter assumido essa função na sessão de treino da véspera do jogo. João de Deus é o adjunto principal de Jorge Jesus desde 2018/19, quando o técnico deixou o Sporting para orientar o Al Hilal, da Arábia Saudita, continuando as funções no Flamengo e, esta época, no Benfica. João de Deus é o adjunto principal de Jorge Jesus desde 2018/19, quando o técnico deixou o Sporting para orientar o Al Hilal, da Arábia Saudita, continuando as funções no Flamengo e, esta época, no Benfica. Apesar de ser adjunto, o técnico conta com vasta experiência no banco de suplentes, especialmente enquanto treinador principal. João de Deus soma 41 jogos orientados na I Liga, no Gil Vicente na época 2013/14 e no arranque de 2014/15, e um breve período no Nacional, na temporada 2016/17. João de Deus foi ainda selecionador de Cabo Verde e treinou o Interclube, em Angola, o Farense, Atlético CP, Oliveirense, Sporting B, NorthEast United, na Índia, e o Ermis Aradippiou, no Chipre, última vez que desempenhou o cargo, em 2017/18, antes de juntar forças com Jorge Jesus. Dentro de campo, o Benfica continua profundamente afetado pelo surto de Covid-19 no plantel, o que afetará as escolhas do treinador que orientar a equipa, mas há já um recuperado. Waldschmidt já voltou ao treinos no Seixal e pode ser convocado para o jogo de hoje. Grimaldo, Gilberto, Vertonghen e Diogo Gonçalves fazem exames médicos de manhã e poderão receber alta para depois integrar os treinos, mas depois de 10 dias afastados do plantel não deverão entrar nos planos para a partida com a Belenenses SAD. Jesus foi forçado a adaptar Cervi a lateral-esquerdo e utilizar o jovem João Ferreira como defesa direito, sem outras opções. Helton Leite, Vlachodimos, Everton, Nuno Tavares e Otamendi foram os últimos casos anunciados pelo Benfica e não poderão dar o seu contributo contra a Belenenses SAD, pelo que Mile Svilar continuará a assumir as redes.