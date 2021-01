Jorge Jesus falha quartos de final da Taça de Portugal

O lugar de Jorge Jesus no banco será ocupado por João de Deus , antigo defesa do Vitória de Setúbal e atual treinador adjunto do Benfica.

Quem é João de Deus?

João de Deus, de 44 anos, é adjunto de Jorge Jesus desde a época 2018/19, quando o agora técnico do Benfica emigrou para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e também esteve com o treinador no Flamengo, no Brasil.

Antigo selecionador de Cabo Verde, já orientou, na qualidade de treinador principal, o Gil Vicente, o Nacional da Madeira, a Oliveirense, o Sporting B, o Atlético, o Farense, o Ceuta, de Espanha, o Interclube, de Angola, o NorthEast United, da Índia, e o Ermis Aradippou, do Chipre.

Esta quinta-feira, João de Deus assumirá o comando da equipa principal do Benfica, devido à ausência de Jesus. O Benfica-Belenenses SAD, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, começa às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.