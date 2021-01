Hino da Jornada Mundial da Juventude traduz a “pressa” do encontro

Foi apresentado esta quarta-feira, em Lisboa, o hino da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Portugal em 2023.

O tema chama-se “Há pressa no ar” e traduz, dessa forma, a pressa do encontro, inspirado no “Sim” de Maria a Deus e na forma como ela partiu “apressadamente” para ir ter com a sua prima Isabel, que estava grávida de João Baptista.

O hino é da autoria de uma dupla da diocese de Coimbra, o padre João Paulo Vaz, que fez a letra e o professor e músico Pedro Ferreira.

Pedro Ferreira, de 41 anos, explica que criou primeiro a música, “sozinho ao piano”, com o objetivo de “congregar, unir uma comunidade”.

Com a melodia feita voltaram-se para o padre João Paulo Vaz, que fez a letra. “Não alterando em nada a melodia, e com a guitarra na mão, fui escrevendo, como costumo fazer”, recorda o sacerdote, de 51 anos.

“O tema da edição de Lisboa [‘Maria levantou-se a partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)] levou-me a rever a minha relação com a Mãe e, portanto, o processo criativo da letra tornou-se um tempo de oração muito profundo para mim.”, diz ainda o padre.

Por fim recorreu-se à ajuda de Carlos Garcia, que tratou dos arranjos. “Ao ouvir o tema, o Carlos acaba por se apropriar da melodia e num trabalho notável – não lhe mexe na estrutura, na forma – enriquece-a de uma forma única”, sublinha Pedro Ferreira.