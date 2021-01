FC Porto terá fechado contratação de Pepê por 15 milhões

O FC Porto terá garantido a contratação de Pepê ao Grêmio de Portalegre, segundo avança o portal brasileiro "TNT", esta quarta-feira.

De acordo com a referida fonte, o FC Porto terá fechado a compra do extremo brasileiro, de 23 anos, por 15 milhões de euros. O Grêmio ficará com 12,5% de uma futura venda do jogador.

A confirmar-se a transferência, Pepê será jogador do FC Porto a partir de junho, com contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Pepê subiu à equipa principal do Grêmio em 2018. Esta época, o extremo leva 14 golos marcados em 51 encontros disputados.

Presidente e treinador em registos distintos





Na segunda-feira, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, revelou, em declarações à imprensa brasileira, que a transferência de Pepê estava a ser negociada e concretizar-se-ia "no momento oportuno".

O treinador do clube brasileiro, Renato Gaúcho, não disfarçou insatisfação pelo que considerou ser uma relação de causa e efeito entre a quebra do atleta e as notícias do interesse de clubes europeus.

"Ele estava a fazer bons jogos, a fazer golos e a ajudar-nos. Foi só começar sobre várias proposta de clubes da Europa e deu no que deu", afirmou o treinador da equipa de Portalegre, em conferência de imprensa.