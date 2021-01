Rui Rio: Ensino à distância previsto no novo estado de emergência

O ensino à distância vai estar previsto no decreto de renovação do estado de emergência, anuncia o presidente do PSD, Rui Rio.

“O decreto permitirá – e muito bem - que haja ensino há distância, que os alunos possam ter aulas por via virtual, pelo computador. Se há escolas públicas e privadas que estão preparadas para isso, não prejudicar esses alunos por conta de escolas e do Ministério, que não trataram de fazer o que lhes competia”, declarou após uma audiência com o Presidente da República.



O líder do PSD afirma que "as escolas têm de permanecer fechadas mais tempo", devido ao avanço da pandemia de Covid-19 e o ensino à distância é fundamental.