António Costa espera que segundo mandato de Marcelo "seja igual ao primeiro"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta quarta-feira, que espera que o segundo mandato do Presidente da República seja igual ao primeiro e defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu um "voto de confiança na continuidade".

"Espero que o segundo mandato seja igual ao primeiro. Aquilo que estas eleições traduziram foi claramente um apreço generalizado e transversal à sociedade portuguesa pela forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o seu primeiro mandato", afirmou António Costa.



O primeiro-ministro falava no programa "Circulatura do Quadrado", da TVI, moderado pelo jornalista Carlos Andrade, com a participação habitual da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, do antigo dirigente do PSD Pacheco Pereira e do membro do Conselho de Estado António Lobo Xavier.

António Costa considerou que "foi esse voto de confiança na continuidade que se traduziu no resultado eleitoral de domingo passado".