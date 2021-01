Vinhais deixa de cobrar rendas municipais em tempo de pandemia

Veja também:

As famílias e empresas do concelho de Vinhais ficam isentas do pagamento de rendas dos edifícios municipais durante o ano de 2021.

A medida visa mitigar os efeitos da crise sanitária e junta-se “às já tomadas pela autarquia desde o início da pandemia de Covid-19, que tem exigido do poder local uma maior preocupação pelo bem-estar social e financeiro das famílias”, explica a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, entende que “o estado atual da evolução da doença no país e no concelho exige a aplicação de medidas extraordinárias no setor social e económico, de forma a reduzir as consequências desta crise”.

Neste contexto, quer as famílias, quer as empresas, ficarão isentas, até ao final do ano, do pagamento de rendas dos edifícios municipais.

No sentido de ajudar os produtores pecuários, a autarquia vai “assumir os custos da desparasitação de todos os animais”. Uma medida que assume uma relevância especial num concelho predominantemente agrícola e onde grande parte da economia assenta no setor pecuário, nomeadamente no fumeiro certificado.

A autarquia decidiu também comparticipar os medicamentos utilizados para a terapêutica de bovinos, ovinos, caprinos e suínos que sejam assistidos pelo piquete veterinário.

“Sendo este uma área de importância vital para o concelho de Vinhais e atendendo que os efeitos da pandemia se mantêm, sem ter ainda um fim à vista, é fundamental apoiar os produtores do concelho”, justifica a autarquia.

As medidas de apoio ao setor pecuário aplicam-se a todo o ano de 2021 e implicam um investimento municipal de 25 mil euros.