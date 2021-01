​Utentes e profissionais dos lares de Lisboa já receberam primeira dose da vacina Covid-19

Veja também:

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou esta quarta-feira que os utentes e profissionais dos lares e das residências de apoio a pessoas com deficiência de Lisboa já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

“São 5.349 utentes e profissionais que neste momento iniciaram o seu processo de proteção, tendo já sido administrada a primeira dose da vacina. Foram já cobertas cerca de 111 instituições, todos os utentes e todas as instituições da cidade de Lisboa, onde, não se registando surtos, estavam em condições de poder receber esta primeira dose da vacina”, especificou o autarca.

Medina falava aos jornalistas numa conferência de imprensa online para a apresentar a segunda fase do programa de apoio a empresas e famílias de Lisboa. Segundo Medina, esta parte do programa, “Lisboa Protege Mais”, tem uma dotação de 35 milhões de euros. A primeira parte deste programa, “Lisboa Protege”, teve uma disponibilidade financeira de 55 milhões de euros.

O autarca garante que esta fase do programa pretende dar ferramentas para enfrentar uma “fase dura e exigente” de combate à pandemia e que vai dar apoio a “instituições e empresas que não tinham cobertura na primeira fase”.

Medina revelou que as empresas com uma faturação até um milhão de euros podem passar a candidatar-se a estes apoios, assim como empresários em nome individual sem contabilidade organizada e empresas com Códigos de Atividade Económica (CAE) que até agora não eram abrangidas, por exemplo, indústrias criativas.