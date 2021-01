Profissionais de saúde reformados e formados no estrangeiro podem ser requisitados

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O novo decreto de renovação do estado de emergência prevê a proibição de aulas presenciais ou a sua limitação e a alteração dos períodos letivos. O diploma foi enviado, esta quarta-feira, para o Parlamento, que o discute na tarde de quinta-feira. Também prevê a possibilidade de aulas por meios digitais. E, noutro plano, tendo em conta a falta de profissionais de saúde, prevê a mobilização de quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro. “Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro”, lê-se no decreto já divulgado no site da Presidência. Aliás, na exposição de motivos do decreto, o Presidente faz referência às dificuldades que o número elevado de doentes implica. “A capacidade hospitalar do país está posta à prova, mesmo com a mobilização de todos os meios do SNS, das Forças Armadas, dos setores social e privado, pelo que não há alternativa à redução de casos a montante, que só é possível com a diminuição drástica de contágios, que exige o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor e a aplicação de restrições de deslocação e contactos”, escreve Marcelo. Renovação marcada para domingo

O Presidente começa por salientar o agravamento da situação pandémica “fruto, segundo os peritos, da falta de rigor no cumprimento de medida restritivas, bem como de novas variantes do vírus SARS-Cov-2, que tornam ainda mais difícil a contenção da disseminação da doença”. Sendo assim, continua, “impõe-se renovar mais uma vez o estado de emergência, para permitir ao Governo tomar as medidas mais adequadas para continuar a combater esta fase da pandemia”. E esta renovação irá começar às 00h00 de domingo, 31, e prolonga-se até às 23h59 de 14 de fevereiro. O decreto renova os limites à liberdade de deslocação. Também renova os limites à liberdade de iniciativa privada, social e cooperativa, o que permite impor encerramentos de estabelecimentos, serviços ou empresas, assim como medidas de controlo de preços e de combate à especulação.

Limitação da liberdade escolar

Uma das novidades já esperadas, em relação ao decreto em vigor, é a possibilidade de limitar a liberdade de aprender e ensinar. “Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, em qualquer nível de ensino dos setores publico, particular e cooperativo, e do setor social e solidário, incluindo a educação pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame”, lê-se no decreto enviado ao Parlamento. Fica, assim, coberta qualquer decisão do Governo, tanto de suspensão de aulas presenciais como de alteração das férias escolares. E, por via da regulação à proteção dos dados pessoais, o Presidente prevê a possibilidade de “tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos”. Nesse capítulo dos dados pessoais, Marcelo também abre a porta a que outros profissionais que não apenas os de saúde possam ter acesso aos dados relativos à saúde para efeitos de rastreio de contactos e inquéritos epidemiológicos. Controlos ou encerramento de fronteiras

Outra alteração em comparação com o decreto em vigor é a possibilidade de controlos fronteiriços e mesmo encerramento de fronteiras, sempre em articulação com as autoridades europeias e no respeito pelos tratados da União Europeia. Podem, portanto, ser estabelecidos “controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente suspendendo ou limitando chegadas de certas origens”.