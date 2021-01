Novo máximo de 293 mortes e mais 15 mil casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira um novo máximo de 293 mortes por Covid-19, avança o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O recorde anterior era de ontem, com 291 óbitos.

O número de novos casos do novo coronavírus é de 15.073 no espaço de 24 horas. É o pior dia de sempre no que diz respeito a infeções.

Desde o início da pandemia estão confirmados 11.305 mortes e quase 669 mil infeções de Covid-19 em Portugal.

Nos hospitais estão internadas 6.603 pessoas, mais 131 em relação ao balanço de ontem.

Em unidades de cuidados intensivos estão 783 doentes, uma subida de 18 no espaço de um dia.