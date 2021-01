Médicos alemães avaliam ajuda aos hospitais de Lisboa

Veja também:

Um pequeno grupo de médicos militares alemães esteve esta quarta-feira no Hospital Amadora-Sintra para avaliar o possível auxílio às unidades hospitalares da área metropolitana de Lisboa em termos logísticos e de equipamento no combate à pandemia de Covid-19. .

Segundo fonte oficial do Hospital Amadora-Sintra, a visita teve contornos de "missão diplomática", consistindo numa reunião de pelo menos dois médicos militares alemães – que "vieram como representantes institucionais do governo e não na qualidade de médicos" – com um médico daquela unidade e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Não estiveram presentes elementos do conselho de administração.

"Foi uma curta reunião para aferir rapidamente em que é que o Estado alemão poderia vir a auxiliar os hospitais da grande Lisboa em termos logísticos e de equipamento, nunca de recursos humanos. Não foi uma reunião de trabalho, foi quase de apresentação", adiantou a mesma fonte, acrescentando: "Foi uma abordagem genérica à cooperação que os dois estados possam vir a instituir nas próximas semanas para o combate à pandemia nesta região".

Os médicos militares germânicos nem terão chegado a visitar áreas de assistência a doentes Covid no Hospital Amadora-Sintra, a unidade com mais pacientes internados devido à infeção pelo vírus SARS-CoV-2 na região de Lisboa e Vale do Tejo (363 à data de terça-feira). A visita àquela unidade foi avançada esta quarta-feira pela SIC, que revelou que os enviados alemães ainda irão passar por outros hospitais.