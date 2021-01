Já há cadáveres a serem transferidos entre regiões. Enterros estão a demorar mais de 7 dias

Veja também:

Em algumas localidades do país já se está a demorar mais de uma semana entre a morte e o funeral das vítimas da Covid-19, e há regiões a transferir mortos por falta de capacidade dos crematórios. A situação é avança à Renascença pela Associação Nacional de Empresas Lutuosas, através do presidente Carlos Almeida.

Há nove dias que Portugal tem mais de 200 mortos diários em resultado de infeções do novo coronavírus. E com um crescimento de óbitos desta dimensão, o país está com dificuldades em conseguir enterrar as vítimas mortais da pandemia com celeridade.

Em Lisboa, os funerais estão a demorar três dias. É a região em que o tempo de espera é menor, mas há outras em que o cenário é bem pior. Setúbal é a zona do país em que há maiores atrasos e onde já começaram a ser transferidos corpos para outros locais.

“Na região de Setúbal, [os corpos] estão a ir a Santarém. São os crematórios mais desafogados, e em Setúbal há dois crematórios que estão a demorar uma semana ou mais de espera”, conta.

Esta quarta-feira, o país bateu um novo recorde de mortos diários, com 293 mortos nas últimas 24 horas.



NÚMERO DE MORTES DIÁRIAS POR COVID-19 EM PORTUGAL