Empresário apoiante do Chega exonerado como cônsul de Cabo Verde

Caesar DePaço, ex-cônsul de Portugal em Palm Coast, na Flórida, entre 2014 e 2020, empresário que fez fortuna nos Estados Unidos da América e que é apoiante e financiador do Chega, foi exonerado do cargo de cônsul honorário por Cabo Verde, a pedido do próprio. O primeiro-ministro cabo-verdiano já comentou a polémica.

De acordo com uma missiva do atual ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa de Cabo Verde, Rui Alberto de Figueiredo Soares, a que a Renascença teve acesso, o pedido do empresário foi submetido a 12 de janeiro, ou seja, no dia seguinte à emissão do segundo episódio da reportagem “A Grande Ilusão” da SIC.

Em Cabo Verde, também a 12 de janeiro, Luís Filipe Tavares, então ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional de Cabo Verde, demitiu-se após terem sido reveladas as ligações do cônsul ao partido de extrema-direita português.

“Lamento que circunstâncias supervenientes tenham concorrido para que reconsiderasse a continuidade nas funções que ora desempenha”, escreve Rui Alberto de Figueiredo Soares, na carta de exoneração. Os factos divulgados pela reportagem e associação do empresário ao partido de extrema-direita não são mencionados.

Cabo Verde não tem "polícia política" e nomeação respeitou procedimentos

O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou esta quarta-feira, no parlamento, que todos os procedimentos foram cumpridos na nomeação de Caesar DePaço, cônsul associado à extrema-direita portuguesa, mas que essa conotação não foi detetada antes porque o país "não tem polícia política".

A explicação sobre este caso foi prestada por Ulisses Correia e Silva no debate mensal subordinado ao tema "Política externa de Cabo Verde".