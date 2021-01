Covid-19. Professores pedem testes regulares a quem ainda trabalha nas escolas

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) voltou a apelar ao Governo, nesta quarta-feira, que faça um rastreio efetivo à Covid-19 nas escolas e que lhes forneça os instrumentos necessários para o ensino à distância. Em comunicado, a ASPL adianta que enviou um ofício ao Ministério da Educação a alertar para a necessidade urgente do rastreio efetivo de todos os alunos, professores e pessoal não docente que continuam a trabalhar nas escolas. No ofício enviado à tutela, a associação destaca que algumas escolas se mantêm abertas para acolher os filhos ou dependentes dos profissionais dos serviços essenciais e para dar resposta à necessidade de acolhimento, proteção e alimentação dos alunos carenciados e/ou que se encontram em situações de risco. As escolas, segundo a ASPL, mantêm-se também abertas porque "o Governo decretou que, nesta pausa às atividades letivas e não letivas presenciais, sempre que necessário, os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos Centros de Recursos para a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais" são exceção a esta suspensão, mantendo-se em funcionamento". Por isso, no entendimento da ASPL, é preciso testar periodicamente alunos, pessoal docente e não docente que estejam ao serviço, no intuito de acautelar a sua saúde e promover a segurança no local de trabalho.

Na nota, a ASPL lamenta também a "teimosia da tutela, que tardou em avançar com o encerramento das escolas, ainda que se pudesse ter mantido o ensino não presencial". A associação apela ainda à tutela que assegure os instrumentos necessários – computadores e acesso à internet – por forma a capacitar alunos, professores e as escolas para o ensino à distância. A ASPL "solicitou também esclarecimento e orientações para as escolas e respetivos profissionais sobre a situação em que ficam os professores e os educadores que pertencem ao grupo da educação especial e à intervenção precoce, atendendo às declarações do Senhor primeiro-ministro, que afirmou, em conferência de imprensa, que todas as 'atividades relativas à intervenção precoce e ao apoio a crianças com necessidades educativas especiais também não sofrerão interrupção'". O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na semana passada o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino durante 15 dias para tentar travar os contágios pelo novo coronavírus.