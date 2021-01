Covid-19. Identificados 70 casos positivos em surto num lar de idosos no Funchal

Veja também:

Um surto de Covid-19 foi notificado na terça-feira no lar de idosos da Bela Vista, no Funchal, tendo sido identificados 70 casos positivos, disse esta quarta-feira fonte da Secretaria Regional da Saúde da Madeira. .

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o gabinete do secretário com a tutela da Saúde e Proteção Civil refere que, no âmbito deste surto, foram identificados 47 utentes e 23 colaboradores da instituição infetados pelo novo coronavírus. .

"Já tivemos uma outra instituição com características de unidade de cuidados continuados, com um número superior de casos positivos, um total de 79", é acrescentado na nota.

Este primeiro surto foi identificado em 15 de janeiro no Atalaia Living Care, no concelho de Santa Cruz, município contíguo a leste do Funchal, dia em que foram detetados 24 casos positivos entre os 226 utentes da instituição.

O gabinete do secretário Regional da Saúde e Proteção Civil indica ainda "não dispor de informação" sobre se algum dos infetados no lar de idosos da Bela Vista se encontra internado na unidade dedicada à Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Na nota é também referido que "os atuais casos positivos" foram identificados "na mais recente operação de testagem" realizada na instituição esta semana.

Segundo o gabinete do secretário Regional com a tutela da Saúde e da Proteção Civil, 50 residentes e colaboradores do lar da Bela Vista já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em 5 de janeiro.

Contudo, devido a este surto, a administração da segunda dose "está para já adiada".

Relativamente à origem do surto, na nota é referido que "a situação está a ser alvo de investigação epidemiológica".