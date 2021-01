Covid-19. Hospital Amadora-Sintra transferiu 102 pacientes desde terça-feira

Segundo a assessora, “após serem detetados os problemas registados na rede de oxigénio medicinal do hospital", entre as 23h30 de terça-feira e as 18h00 desta quarta-feira, foram transferidos, no total, 82 doentes. Foram 43 na noite de terça-feira e madrugada desta quarta-feira e mais 39 durante o dia desta quarta-feira:

O Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) transferiu, de terça para esta quarta-feira, 102 pacientes para outras unidades hospitalares, na sua maioria doentes infetados com o novo coronavírus, conforme indicou a assessoria do hospital.

Segundo o Hospital Amadora-Sintra, os problemas registados na rede de oxigénio medicinal na terça-feira estiveram relacionados com dificuldades “em manter a pressão”, nunca tendo estado em causa “a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede”.

Os constrangimentos obrigaram à transferência de doentes “com vista a garantir a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito”, ainda de acordo com a unidade hospitalar.

Na terça-feira, estavam internados no Hospital Amadora-Sintra 363 doentes covid-19, tendo-se registado desde o início do ano um aumento de 400% de pacientes hospitalizados naquela unidade infetados com o novo coronavírus, com muitos deles a necessitarem “de oxigénio medicinal em alto débito”.

Diana Ralha garantiu, esta quarta-feira, que a situação no fornecimento do oxigénio no Hospital Amadora Sintra já foi totalmente normalizada e, agora, contam com 331 pacientes internados com covid-19, mas não descartou a possibilidade de mais transferência devido ao grande afluxo de pessoas que continuam a chegar ao hospital.