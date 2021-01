Covid-19. Governo garante estar atento a taxas de esforço dos hospitais de Lisboa

Veja também:

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou nesta quarta-feira que o Governo está atento às diferentes taxas de esforço dos hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, em função de um maior equilíbrio.

"Estamos atentos às taxas de esforço, de forma a equilibrarmos essas taxas, para que não haja hospitais com 50%, 60% ou 70% e outros com 25% e 30%", disse Lacerda Sales aos jornalistas, após uma visita a uma estrutura de retaguarda de combate à Covid-19, instalada no Hospital Militar de Coimbra.

O secretário de Estado respondia a questões sobre um documento conjunto das administrações de sete hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, no qual se critica a distribuição de doentes entre os hospitais da região, referindo que as unidades periféricas têm uma maior taxa de esforço do que as centrais.

"Vi essa carta e estamos sempre muito atentos a todos os sinais que surgem no terreno", garantiu António Lacerda Sales.