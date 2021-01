Congresso ibérico sobre mobilidade marcado para Barcelos

A cidade de Barcelos vai acolher, entre 15 e 17 de abril, o 17.º Congresso Ibérico “A Bicicleta e a Cidade”, com o tema “A era da infraestrutura”.

A iniciativa que se propõe debater a mobilidade ativa é vista pela autarquia como “uma excelente oportunidade para cimentar as boas práticas no domínio da mobilidade ciclável que estão a ser pensadas e implementadas” no concelho.

Em comunicado, a autarquia indica que está a “operar uma mudança de paradigma na mobilidade da cidade, que começou em 2018”, e que, “em breve, será lançado um concurso para a operação da rede de transportes públicos urbanos, bem como para um sistema de bicicletas partilhadas com 500 veículos em toda a cidade”.

“Estas são duas vertentes que vão integrar um novo sistema de mobilidade transversal e intermodal, capaz de trazer uma nova vida e uma nova vivência da cidade”, assinala a autarquia, liderada por Miguel Costa Gomes.

“Trata-se de um sistema que integrará todas as peças que definem o movimento das pessoas na cidade. A futura rede alargada de autocarros urbanos será uma peça fundamental, tal como as ligações a parques de estacionamento e interfaces como a estação ferroviária assegurarão facilidade na transição de modo de transporte”, esclarece.

Em desenvolvimento está também a criação de uma rede de ciclovias circulares que irá abranger todos os quadrantes da cidade, pensadas já “em harmonia com projetos de remodelação do espaço pedonal da cidade”.

O projeto, segundo a autarquia, inclui diversos abrigos de apoio ao longo da rede e a criação de uma estação especial junto ao Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), para a conversão do público estudantil à modalidade de mobilidade, e a instalação de passadeiras inteligentes ao longo da rede.

“Mais do que um simples serviço de transportes, este novo sistema será organizado como articulação de todos estes vetores de mobilidade, garantindo a sustentabilidade e a promoção do uso responsável e inteligente dos recursos ao dispor de todos os munícipes”, reforça a autarquia em comunicado.

O Congresso “A Bicicleta e a Cidade” é organizado pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta (FPCUB) e pela sua congénere espanhola ConBici, em parceria com o Município de Barcelos, sendo um dos mais importantes fóruns europeus de discussão de políticas de promoção da mobilidade ciclável e realiza-se, de dois em dois anos, de forma alternada, em Portugal e em Espanha.