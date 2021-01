​Centenas de vacinas Covid-19 danificadas no Hospital de Penafiel

Veja também:

Um lote com centenas de vacinas contra a Covid-19 que ia ser administrado aos profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, foi danificado durante a noite de segunda para terça-feira, impossibilitando a sua utilização.



De acordo com o "Jornal de Notícias", fonte do conselho de administração afirmou que "tudo indica que a falha estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do hospital".

A mesma fonte garantiu, ainda, que "o Conselho de Administração ordenou, de imediato, a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime".

A Renascença procura esclarecimentos adicionais.

Portugal regista esta quarta-feira um novo máximo de 293 mortes por Covid-19, avança o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O recorde anterior era de ontem, com 291 óbitos.

O número de novos casos do novo coronavírus é de 15.073 no espaço de 24 horas. É o pior dia de sempre no que diz respeito a infeções.

[em atualização]