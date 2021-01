Selecionador de andebol já pensa nos Jogos Olímpicos

Jogos Olímpicos é o próximo objetivo da seleção portuguesa de andebol, depois de terminada a participação no Mundial do Egito, em que a equipa nacional conquistou a sua melhor classificação de sempre, o 10.º lugar.

À chegada a Portugal, Paulo Jorge Pereira fez um balanço positivo do desempenho da sua equipa, ainda com um sabor agridoce, mas a nota principal das declarações do treinador é a ambição com que olha para a oportunidade que o andebol português terá em março.

"Temos o pré-olímpico. Vai ser mais difícil do que o Europeu e o Mundial. Vamos ter de jogar com a França, em Montepellier, e a Croácia, que geralmente está na luta por medalhas, mas queremos lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos. Temos consciência de que será uma tarefa muito difícil, mas vamos ter essa oportunidade", declara.

Portugal vai defrontar França, Croácia e Tunísia, entre 12 e 14 de março, no torneio Pré-Olímpico que se realiza em Montpellier, em território francês. A seleção nacional conseguiu o apuramento para este torneio graças ao 6.º lugar conquistado no último Europeu.

Os dois primeiros do grupo qualificam-se para os Jogos de Tóquio, adiados para o verão de 2021, devido à pandemia de Covid-19.

"Temos de ser um pouco irrealistas"

No balanço à campanha realizada no Mundial do Egito, em que Portugal ficou no 10.º lugar, melhor classificação de sempre, Paulo Jorge Pereira manifesta tristeza, porque a equipa queria mais, mas felicidade pelo sentimento de dever cumprido.

"Perdemos com duas seleções de renome internacional [Noruega e França] e isso deixa-nos com a sensação de missão cumprida. Tristes, mas felizes porque sentimos que fizemos aquilo que tínhamos de fazer", observa.



O selecionador mantém o discurso de "puxar para cima" e reforça a necessidade de "ser um pouco irrealistas". "Vamos sempre recusar estabelecer metas fáceis de atingir, as que teoricamente são atingíveis. Se for por aí vamos ficar sempre aquém", considera.

Paulo Pereira renova a chamada de atenção ao país, que "não presta atenção ao desporto". É com mensagens como a que passe que o treinador acredita poder contribuir para uma mudança de mentalidades.

A seleção nacional está de volta a casa, após a participação no Mundial do Egito. A final do Campeonato do Mundo está marcada para domingo.