Prova de qualificação de Jogos Olímpicos de Tóquio em risco de adiamento

A Federação Internacional de Natação e a federação japonesa da modalidade terão determinado que as restrições atuais impedem a realização da prova de testes e de qualificação, de acordo com a imprensa nipónica.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, disse que a decisão final sobre a realização dos jogos não cabe apenas ao Japão, mas depende igualmente do Comité Olímpico Internacional (COI) e do comité organizador.

O agravamento da pandemia em todo o mundo, incluindo no Japão, reavivou as dúvidas sobre a realização de Tóquio 2020, já adiados no ano passado devido à Covid-19.

A ministra encarregada da realização do evento, Seiko Hashimoto, disse que a organização deverá decidir na primavera se haverá público nas competições olímpicas, durante uma intervenção na mesma comissão parlamentar.

Hashimoto admitiu que outro dos assuntos por decidir é a possibilidade de receber visitantes estrangeiros durante os jogos, numa altura em que o país mantém as fronteiras fechadas desde final de dezembro.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que se realiza uma reunião da Comissão Executiva do COI, sendo esperado que o organismo reitere a mensagem a favor da realização dos jogos, no verão.

Inicialmente previsto para o verão do ano passado, Tóquio2020 acabou por ser adiado para o verão deste ano, entre 23 de julho e 08 de agosto, devido à pandemia.