​Haja quem comande. O País mal consegue respirar

Quando passámos os sete mil infetados em 24 horas, foi a catástrofe, quando passámos os dez mil foi outra vez a catástrofe. Mas restava sempre uma cama vaga à nossa espera, não sei se repararam, mas nunca o sistema mostrava o zero que os médicos constatavam dentro dos hospitais. Agora que não há mais camas, nem enfermarias, nem corredores, nem ambulâncias e já vamos nos 15 mil infetados, “não passa nada”. Habituámo-nos. Perdeu-se a compaixão . Cada um, chora os seus mortos. Em silêncio. Salve-se quem puder. Onde estão agora as palmas? E as velas? Esgotámo-nos.

Erre-se. Mas não se leve tanto tempo a errar. E se já levamos semanas de atraso num confinamento com horas de ponta, confine-se a sério e de uma vez . Alguém que estude menos e não “equacione”, que se feche no gabinete com quem efectivamente sabe e esteja menos “aberto a ponderar todas as hipóteses”, que trace um rumo e não esteja permanente a “decidir conforme a evolução” à espera da saturação e da exaustão. Assim, não vamos lá.

Outros, muito melhores que nós, estão a fechar escolas a confinar tudo, a pôr tropa na rua, a bloquear fronteiras. Talvez não seja má ideia copiar já. Quando os turistas estrangeiros nos faziam falta deixámos um corredor aberto com a Grã-Bretanha, onde se falava do milagre português, devemos ter sido os primeiros a importar a nova estirpe. Agora, estamos a continuar a fazer o mesmo com as novas.

Parece que, por sermos os piores do mundo, achámos que era impossível piorar mais. Mas pode. Atrasámos no verão, tardámos no outono e corremos agora como baratas tontas em pleno Inverno, sem acreditar na primavera.

Que sim, precisamos de quem nos empreste e não venha cobrar depois com juros, precisamos de médicos, de enfermeiros, de ventiladores, de investimento estrangeiro, de confiança, de solidariedade, porque a Europa se fez para isso. E precisamos de tudo isso, mas já. Precisamos de todas as bazucas, sim senhor. Não precisamos, quando estamos em risco de ficar sem oxigénio ou que nos faltem sacos ou contentores para fazer de morgues, do discurso do défice.

Alguém tem de nos dizer a verdade. Marcelo, eleito com 60% dos votos, e líder em todos os concelhos do país, prometeu que não nos deixaria enganar. Há que repensar a esquerda (extrema) e a direita (toda). Porque, como Paulo Portas dizia na noite eleitoral, há uma nova realidade. Um novo quadro e uma nova força que umas vezes é de “direita extrema” e outras de “extrema direita” e está a morder os calcanhares à chamada direita “decente ou social, ou moderada”.

Coloquemos de fora deste jogo a liberal, porque essa joga do lado direito, mas no Portugal “estatista/ dependente” sempre que tenta marcar deixam-na fora de jogo.

Isto se à agonia do CDS não quisermos chamar ainda o fim da democracia cristã e ao PSD não quisermos chamar a barata tonta da liderança da oposição da política portuguesa. Como é possível que Rio, na noite eleitoral, em que ganha Marcelo (e em que engole um sapo!) tenha escolhido como alvo dos seus ataques António Costa e dos seus elogios o partido que veio pescar nas suas águas.

Alguém mediu a febre ao líder do PSD quando elogiou Ventura por ter conseguido, em Beja, o que os sociais-democratas nunca tinham conseguido: bater o PCP? Estará Rui Rio fascinado com o próprio Chega e, já que Costa não quer casar com ele, o Chega basta para noivar? Mesmo antes das autárquicas? Ou Rio já sabe quem lhe fugiu para as listas do partido rival e já está fora das listas que o próprio quer apresentar?

À agonia da direita “normal”, soma-se a crise da esquerda radical. Mas este vai ser o jogo para disputar depois. Agora, o que importa é fazer descer a curva. Nem que para isso tenha que mandar fechar as floristas (se os mortos estão dias dentro dos camiões para que servem as flores? As lojas de ferragens, as drogarias, as grandes superfícies, os stands de automóveis, as lojas de decoração de porta entreaberta e as boutiques de campainha, os cafés de porta fechada e dezenas de pessoas lá dentro. Em Espinho ou na capital, esta espinha de incumprimento transversal que atravessa o país. As imobiliárias deste mundo que continuam a marcar visitas. Porque as do outro é que não se podem mandar fechar. E os vivos terão tempo de repensar no défice.

Com tantos a mandar, haja quem comande.