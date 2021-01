Vitória de Guimarães. Jhonatan passa de inconclusivo a positivo à Covid-19

O guarda-redes Jhonatan, do Vitória de Guimarães, testou positivo à Covid-19, depois de ter apresentado um resultado inconclusivo no início da semana, segundo confirmou, esta quarta-feira, fonte oficial do clube.

O Vitória confirmou, já esta quarta-feira, que o guarda-redes brasileiro, de 29 anos, estava a aguardar um "novo resultado", após o teste inconclusivo na "ronda do início da semana". Na altura, o clube anunciou, também, que os habituais titulares Bruno Varela, guarda-redes, e Pepelu, médio-defensivo, estavam infetados com o novo coronavírus.