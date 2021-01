Presidente da Associação de Médicos garante que o futebol profissional não vai parar

O futebol profissional em Portugal não vai parar. A garantia é dada, em declarações a Bola Branca, por João Pedro Mendonça, presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol (ANMF) e responsável pelo departamento médico do Nacional da Madeira.

Esta quarta-feira, decorreu uma reunião virtual com vários departamentos clínicos das equipas de futebol profissional e Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga para a pandemia de Covid-19. Apesar dos números "assustadores e arrepiantes" da pandemia em Portugal e no mundo, não há motivo para interromper as competições profissionais.

"Tudo temos feito para que essa possibilidade esteja sempre o mais afastada possível. O futebol vai com certeza continuar e esperemos que os números que têm acontecido nos últimos dias venham a diminuir", afirma João Pedro Mendonça, em entrevista à Renascença.

Continuar a cumprir com os protocolos

O presidente da ANMF salienta que todos os clubes têm "cumprido rigorosamente com o plano de contingência e obedecido aos critérios" traçados na altura do reinício das competições profissionais.

Sobre a reunião com os vários departamentos clínicos, João Pedro Mendonça salienta que não foram apontados novos procedimentos para as equipas profissionais. Foi reforçado, isso sim, que é essencial manter todos os cuidados para evitar mais casos do novo coronavírus:

"A reunião correu muito bem, teve muita gente presente. Ouvimos um ponto da situação de Filipe Froes, claro, objetivo e consentâneo com esta situação pandémica em que nos encontramos: não dramatizando, mas dando a entender e reforçando que todos temos de ser rigorosos e de modo nenhum afrouxar, de modo que o futebol continue."