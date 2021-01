Marítimo ou Estoril. Um será o primeiro semifinalista da Taça

O Marítimo, da I Liga, recebe, esta quarta-feira, o Estoril Praia, líder da II Liga e único "sobrevivente" dos escalões inferiores, no encontro que marca o arranque dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol e que ditará o primeiro semifinalista da prova.

Finalista vencido em 1995 e 2001 e "carrasco" do Sporting na última ronda, o Marítimo mede forças com o Estoril, equipa que já eliminou Rio Ave e Boavista, do escalão principal, nesta edição da Taça.

Os madeirenses chegam a este encontro depois de terem sofrido uma pesada derrota caseira (3-0) com o Paços de Ferreira, para o campeonato, enquanto os canarinhos empataram os seus dois últimos jogos, ambos para a II Liga.

O encontro está agendado para as 20h15 e o vencedor irá encontrar Benfica ou Belenenses SAD, nas meias-finais. Estes dois emblemas defrontam-se na quinta-feira, no Estádio da Luz, num jogo com transmissão na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Na sexta-feira, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai a Barcelos discutir o apuramento com o Gil Vicente, num jogo também com acompanhamento na Renascença, enquanto o Sporting de Braga recebe o Santa Clara.