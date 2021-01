Liga e Federação prevêem centralização de direitos televisivos para 2027

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal anunciaram, esta quarta-feira, que vão criar uma sociedade para gerir a centralização dos direitos de transmissão televisiva das competições profissionais. A previsão é que a transformação esteja concluída na época 2027/28.

Os dois organismos consideram que "a gestão centralizada dos direitos de transmissão televisiva constitui uma ferramenta nuclear para um desenvolvimento acelerado do futebol profissional em Portugal."

No comunicado enviado às redações, Fernando Gomes aponta a época 2027/28 como meta definida para a mudança de paradigma no país.



"A sustentabilidade e o desenvolvimento do futebol nacional no seu todo estão intimamente ligados a esta negociação. Parece-nos que este é um sinal da irrevogável vontade da FPF e da Liga concluírem este processo e trabalharem em conjunto para apresentar melhores soluções para o futebol nacional", diz.

O presidente da Liga, por seu lado, afirma que este memorando de entendimento "é um passo determinante no caminho de crescimento e sustentabilidade do futebol português e a prova do alinhamento estratégico existente entre a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol em relação aos modelos de comercialização dos direitos audiovisuais em Portugal”.

A negociação dos direitos de transmissão televisiva não está centralizada, pois cada clube negoceia os seus direitos de transmissão dos seus jogos, de forma independente.