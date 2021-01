Bruno Varela e Pepelu com Covid-19

Bruno Varela e Pepelu, jogadores do Vitória de Guimarães, acusaram positivo para a Covid-19 e vão falhar o jogo com Marítimo, domingo a contar para a jornada 16 do campeonato.

O clube informa que os resultados referem-se à "ronda de testagem levada a cabo no início da semana", não esclarecendo o dia em que os dois jogadores foram colocados em isolamento. Fica, assim, a dúvida se estarão disponíveis para o jogo com o Benfica, da jornada 17, marcado para dia 5 de fevereiro.

Jhonatan Luiz também está afastado do grupo, mas devido a um teste inconclusivo. O guarda-redes também está em isolamento e aguarda novo resultado.

Na preparação para o jogo com o Marítimo, João Henriques deixa de contar com dois guarda-redes. Trnal, que esta época foi utilizado num jogo, Celton Biai, da equipa B, e Tié, que ainda não tem qualquer partida realizada esta época, são as opções do treinador.