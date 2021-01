William Carvalho e Ruben Vezo segue em frente na Taça do Rei

O Bétis, de William Carvalho, e o Levante, de Rúben Vezo, apuraram-se, esta terça-feira, para os quartos de final da Taça do Rei.

Com o médio internacional português a entrar na segunda parte, o Bétis recebeu e bateu a Real Sociedad, por 3-1. Oyarzabal adiantou os bascos, contudo, Canales mandou o jogo para prolongamento. Aí, o Bétis foi mais forte e triunfou com um bis de Borja Iglesias.

O Levante, com Vezo no onze, foi ao terreno do Valladolid vencer por 2-4. Villa adiantou os locais, mas Bardhi, Malsa e Coke deram a volta ao marcador. Weissman ainda deu esperança à equipa galega, no entanto, Morales selou o triunfo valenciano de penálti.

Também o Villarreal seguiu em frente, com uma vitória, por 0-1, no reduto do Girona. Yaremi Pino marcou o único golo da partida.