Manchester United perde e cede a liderança ao City

O Manchester United ficou sem a liderança da Premier League, esta quarta-feira, ao perder na receção ao Sheffield United, por 1-2.

O Sheffield abriu o marcador logo aos 23 minutos, por intermédio de Kean Bryan. Ao minuto 64, Harry Maguire empatou para os "red devils", que tiveram Bruno Fernandes no onze. Porém, 10 minutos depois, Oliver Burke devolveu a vantagem aos visitantes, que se manteve.

Também esta quarta-feira, o Wolverhampton Wanderers, de Nuno Espírito Santo, travou o Chelsea, fora, com um empate a zero.

No primeiro jogo do alemão Thomas Tuchel como treinador, os "blues" não conseguiram desfeitear Rui Patrício. Também foram titulares, pelo Wolves, Nelson Semedo, Ruben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto. Também nos visitantes, João Moutinho entrou aos 90 minutos.

O Manchester United fica, assim, pelos 40 pontos e entrega a liderança ao Manchester City, que soma 41. O Wolves sobe à 13.ª posição, com 23 pontos. Já o Chelsea é oitavo, com 30, e o Sheffield United continua, apesar da vitória, na última posição, com oito pontos apenas.