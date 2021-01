Kagawa é reforço do PAOK

O PAOK anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Shinji Kagawa. O internacional japonês, de 31 anos, estava livre e assina por uma época e meia.

Kagawa esteve no Saragoça, na segunda divisão espanhola, na temporada passada e não compete desde agosto. Fez 36 jogos pelo Saragoça, que falhou a promoção à primeira liga.

O médio destacou-se, sobretudo, no Dortmund de onde se transferiu para o Manchester United em 2012, mas após duas épocas regressou ao clube alemão. Em 2018/19 foi cedido ao Besiktas, antes de assinar pelo Saragoça.

O PAOK, que começou a época com Abel Ferreira como treinador, é 4.º classificado da liga grega. Vierinha faz parte do plantel do clube de Salónica.