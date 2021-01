Francisco Trincão nos quartos de final da Taça do Rei

O Barcelona, com o português Francisco Trincão a titular, apurou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final da Taça do Rei, ao bater, fora, o Rayo Vallecano, da segunda divisão, por 1-2.

O primeiro golo só surgiu aos 63 minutos e foi para o lado do Rayo, por Francisco Garcia. Contudo, ao minuto 69, logo a seguir a Trincão ser substituído, Lionel Messi fez o empate. Frenkie de Jong consumou a reviravolta aos 80 minutos e apurou o Barça para os "quartos".

Nos outros jogos da noite, o Almería eliminou o Osasuna nas grandes penalidades, após empate a zero no prolongamento, e o Sevilha goleou o Valência, no jogo de cartaz, por 3-0. Luuk de Jong (bis) e Ivan Rakitic marcaram os golos da equipa de Julen Lopetegui.