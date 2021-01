Empresa de Braga fixa salário mínimo em 800 euros. "É o mínimo para qualquer pessoa ter uma vida digna"

É já no final do mês de janeiro que 89 trabalhadores do Grupo Bernardo da Costa, de Braga, vão receber 800 euros de salário mínimo. Em declarações à Renascença, o CEO do grupo justifica a decisão com a “preocupação pelo bem-estar das pessoas” e pelo desejo de dar aos “colaboradores as melhores condições possíveis”.

“Em 2017 criamos o departamento da felicidade que foi o corolário de um conjunto de práticas e de benefícios que nós colocamos à disposição dos colaboradores. E esta medida do salário mínimo de 800 euros nas empresas do grupo é mais uma dessas medidas e desses procedimentos que nós adotamos para procurar ir ao encontro das necessidades, com o objetivo de garantir a felicidade e o bem-estar das pessoas”, conta Ricardo Costa

Para Ricardo Costa, “os trabalhadores são as empresas” e é na medida que mais se investe nas pessoas que se podem alcançar resultados mais positivos.

“Nós acreditamos que tudo aquilo que investimos nas pessoas que connosco colaboram vamos receber em dobro. E se cuidarmos das nossas pessoas, nós temos a certeza que as pessoas vão cuidar do nosso negócio. E, por isso, é esta simbiose que, para nós, faz toda a diferença e não há outra forma de ver as empresas e os negócios. Pelo menos a minha perceção é essa”, explica.

Quando perguntamos a Ricardo Costa se subir o salário mínimo para 800 euros não será arriscado em tempos de uma crise sanitária e económica, o CEO do Grupo Bernardo da Costa até admite que “pode ser visto dessa forma”, mas prefere colocar a questão ao contrário, centrando-a na justiça.

“Penso que é o mínimo admissível para que qualquer pessoa possa ter uma vida digna. E eu não acredito que ninguém que ganhe menos que 800 euros, consiga estar no local de trabalho e dar aquele ‘extra mile’ que cada vez mais, e ainda mais no tempo de pandemia que vivemos, é necessário para que as empresas se consigam reinventar, se consigam adaptar a toda esta nova realidade que a pandemia nos provocou”, argumenta Ricardo Costa.

O CEO do Grupo Bernardo da Costa refere que, tal como o mundo não é perfeito, também as suas empresas não são perfeitas, mas assegura que o objetivo é “sempre proporcionar as melhores condições e o bem-estar às pessoas” que colaboram com a empresa.

“E acreditamos que precisamente nesta pandemia - e os 10 meses que já levamos desde o início da mesma demonstraram-nos que, de facto, nós conseguimos ultrapassar - conseguimos reinventar negócios, conseguimos adaptar-nos às mais diversas circunstâncias a que fomos obrigados e isso deve-se, também, em nosso entender, àquilo que fomos investindo nas pessoas”, conta.