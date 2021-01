Jorge Jesus testa negativo à Covid-19. Benfica sem novos infetados

Todos os testes à Covid-19 que os membros de plantel, equipa técnica e "staff" do Benfica que não estão infetados realizaram na terça-feira deram negativo, ao que a Renascença apurou, incluindo o de Jorge Jesus.

O Benfica comunicou, esta quarta-feira, que há suspeitas de que o treinador tenha uma infeção respiratória, que "não é grave" e cuja origem "está a ser despistada". Em princípio, a possibilidade de essa infeção estar relacionada com o novo coronavírus está posta de lado.

A situação obrigou ao cancelamento da conferência de imprensa de antevisão do jogo a Belenenses SAD, que estava marcada para as 14h00 desta quarta-feira.

Está em risco a presença de Jesus no banco nesse jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira. Nas próximas horas, o Benfica atualizará a informação do estado clínico do treinador e pede que, até lá, seja respeita a sua privacidade.