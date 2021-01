Jorge Jesus com suspeita de infeção respiratória

Há suspeitas de que Jorge Jesus tenha uma infeção respiratória. O Benfica informa, numa nota publicada no site, que o treinador tem realizado vários testes ao longo dia e que estão a despistar a origem do problema.

Os encarnados esclarecem que "a situação não é grave", mas obrigou ao cancelamento da conferência de imprensa de antevisão do jogo a Belenenses SAD, que estava marcada para as 14h00 desta quarta-feira.

Está em risco a presença de Jesus no banco nesse jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira. Nas próximas horas, o Benfica atualizará a informação do estado clínico do treinador e pede que até lá seja respeita a sua privacidade.

Esta é mais uma situação do foro clínico que afeta os lisboetas. Há vários elementos do clube, entre jogadores, equipa técnica, dirigentes, infetados com Covid-19.

Para o último jogo realizado com o Nacional da Madeira, Jesus não contou com 10 jogadores, devido a infeção pelo novo coronavírus. Cinco dos seus seis adjuntos também estiveram afastados, sendo que esta semana já voltou a ter a assistência de João de Deus e Mário Monteiro.

Caso Jorge Jesus esteja indisponível para orientar a equipa frente à Belenenses SAD, João de Deus deverá assumir o comando no banco.