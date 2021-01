Confirmada infeção respiratória de Jorge Jesus

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, que Jorge Jesus está com uma infeção respiratória e poderá mesmo falhar a receção ao Belenenses SAD, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

Em comunicado no site oficial, o Benfica informa que o treinador encontra-se "clinicamente estável", depois de o problema lhe ter sido detetado após exames médicos realizados no Hospital da Luz.

"Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã [quinta-feira] no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde", lê-se.



Ao início da tarde, o Benfica informou que havia suspeitas de que Jorge Jesus estava com uma infeção respiratória. O cenário confirmou-se. Contudo, a possibilidade de ser um caso de Covid-19 estará afastada, dado que Bola Branca sabe que não há novas infeções pelo novo coronavírus entre o plantel, a equipa técnica e o "staff" do Benfica.

Ainda assim, a situação do treinador obrigou ao cancelamento da conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Belenenses SAD, que estava marcada para as 14h00 de quarta-feira, na Luz.