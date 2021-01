"Belenenses SAD é adversário temível para este Benfica"

"Esta formação treinada pelo Petit tem todas as características para ser um adversário temível para este Benfica. Pela forma como se organiza, como defende e sai para o ataque. O Benfica tem dificuldade a defender, é frágil nas bolas paradas defensivas e pouco agressivo nas bolas paradas ofensivas", refere o antigo jogador dos dois clubes, em entrevista à Renascença .

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Ben(...)

Pedro Henriques pesa as hipóteses que a Belenenses SAD ganha neste contexto, mas adverte que o Benfica, limitado nos últimos jogos pela ausência de vários jogadores com Covid-19, vai tornar-se mais forte, à medida que eles forem regressando.

"Falta saber quem estará disponível para o jogo e se os recuperados tiveram sintomas, ou não, para avaliar do seu nível físico. Mas acima de tudo, está uma equipa pouco confiante, que aparece pouco nos momentos mais importantes dos jogos. Apresentou-se bem no Dragão, onde revelou níveis que eu não via há muito tempo, de agressividade, intensidade nos duelos e personalidade. A Belenenses SAD tem uma boa oportunidade para eliminar o Benfica. A tarefa será árdua para a equipa encarnada que apresenta problemas que não está a conseguir resolver", conclui.