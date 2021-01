Rúben Amorim queria que o Sporting tivesse resolvido o jogo na primeira parte

Rúben Amorim ficou satisfeito com a exibição e consequente vitória do Sporting no terreno do Boavista, por 0-2, contudo, gostava de ter resolvido a partida logo na primeira parte.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Sporting assumiu que não esperava que o Boavista jogasse com três centrais. Contudo, a partir do momento em que a sua equipa se habituou, conseguiu o golo, que "tornou tudo mais fácil".

"Não tivemos muitas oportunidades, faltou-nos o último passe até ao golo e aí conseguimos definir melhor. Podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte, não aconteceu, mas fizemos um excelente jogo. Há que dar os parabéns à equipa", salientou.



Mais controlo da bola rumo à tranquilidade

Na segunda parte, Amorim meteu vários médios, de forma a "guardar a bola", na fase de maior atrevimento do Boavista: "Acabámos por fazer o segundo golo e o jogo foi mais tranquilo a partir daí."

Rúben Amorim poupou João Palhinha, que "precisava de descansar" e, ainda para mais, estava em risco para o dérbi com o Benfica, lançando-o em jogo apenas perto do final. Porém, poucos minutos depois, o médio viu o cartão amarelo, que o tira da próxima jornada.

Com ou sem o "6", o Sporting só pensa em derrotar o Benfica. "Vamos preparar bem o jogo e na segunda-feira vamos estar bem preparados para o dérbi", afiançou Rúben Amorim.