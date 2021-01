Palhinha falha dérbi com o Benfica

João Palhinha é baixa no Sporting para o dérbi com o Benfica, da próxima jornada do campeonato, no dia 1 de fevereiro. O médio viu o quinto amarelo da época na I Liga pouco depois de ter entrado em campo no jogo com o Boavista, que o Sporting venceu por 2-0, e cumprira castigo no desafio com os encarnados, da ronda 16.

Palhinha foi suplente no Bessa e Rúben Amorim lançou-o em campo aos 76 minutos. Quatro minutos depois viu amarelo, o primeiro da partida mostrado por Fábio Veríssimo.

O médio-defensivo do Sporting empurrou Gustavo Sauer, à entrada da área, na primeira infração que teve no jogo. Palhinha ficou inconsolável e houve muitos protestos junto do árbitro, que acabou por mostrar cartão a João Mário, pela forma como contestou a sua decisão.

Videoárbitro Bola Branca reprova decisão de Fábio Veríssimo

Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim, também foi amarelado. O Sporting já vencia por 2-0, com golos de Nuno Santos e Porro, quando Palhinha viu o cartão que o deixa fora do jogo com o Benfica.

Na avaliação do videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, Fábio Veríssimo errou nesse lance em que "teve necessidade de se mostrar".

"É uma injustiça de todo o tamanho o que aconteceu a João Palhinha. Estava a ser um jogo pacífico, não tinha havido ainda necessidade de exibir qualquer cartão amarelo, parece que Fábio Veríssimo teve necessidade de se mostrar no jogo", avalia Paulo Pereira.

Luís Neto, Coates e Nuno Santos também estavam em risco, mas não foram admoestados. O Sporting vai receber o Benfica, a 1 de fevereiro, com seis pontos de vantagem sobre os rivais, que nesta jornada empatou, em casa, com o Nacional da Madeira



Veja o lance em Palhinha vê amarelo: