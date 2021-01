Morreu Jozef Venglos, antigo treinador do Sporting

Jozef Venglos, antigo treinador do Sporting, morreu esta terça-feira. O lendário técnico eslovaco tinha 84 anos.

Ex-selecionador da Checoslováquia e Eslováquia, Venglos comandou a equipa de Alvalade na temporada 1983/1984 e ficou conhecido por lançar Paulo Futre.

Nesta passagem por Portugal, Jozef Venglos não conseguiu nenhum título e os dois últimos jogos do campeonato já foram orientados por Marinho.



O treinador eslovaco saiu antes do final de uma temporada em que os leões fizeram terceiro lugar na Liga, foram eliminados pelo FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal e na Taça UEFA não foram além da segunda eliminatória, com duas derrotas por 2-0 e 5-0 diante dos escoceses do Celtic.

A aposta em Paulo Futre pode ser considerada o maior legado de Venglos nesta experiência portuguesa. O craque natural do Montijo foi lançado na primeira jornada, ao intervalo do jogo com o Penafiel quando o marcador registava um empate sem golos. A partida acabou com uma vitória leonina, por 5-1.

Jozef Venglos chegou a Alvalade depois de ter sido selecionador da Checoslováquia, onde liderou os seus jogadores até ao terceiro lugar no Europeu de 1980. Também apurou a equipa do antigo bloco de Leste para o Mundial de 1982, mas no campeonato realizado Espanha não foi além da primeira fase.

Mais tarde, levou a seleção aos quartos de final do Mundial Itália 90 e seguiu-se uma nova experiência no Aston Villa, tornando-se no primeiro não britânico a treinar uma equipa da I Liga inglesa.

O Aston Villa garantiu a manutenção nessa época e Venglos voltou as fazer as malas para treinar os turcos do Fenerbahçe, entre 1991 e 1993.

A Checoslováquia separou-se (amigavelmente) em duas nações e Jozef Venglos fez história ao ser o primeiro selecionador da história da Eslováquia.



O fim da carreira de treinador aconteceu ao serviço do Celtic, na temporada 1998/1999. Não conseguiu nenhum título, mas na memória dos adeptos ficou a goleada sobre o eterno rival Glasgow, por 5-1. Recebeu a alcunha de Dr. Jo e também é lembrado por ter levado para a equipa jogadores como Moravcik e Johan Mjallby.

Com formação em educação física e psicologia, Jozef Venglos continuou ligado ao futebol. Entre 1995 e 2013, foi presidente da Aliança Europeia de Treinadores de Futebol.



Foi considerado o melhor treinador eslovaco do século XX.

O Celtic já lamentou a morte de Venglos e enviou uma mensagem de condolências à família.