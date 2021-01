Escolas católicas escrevem ao Governo. Imposição de pausa letiva “carece de fundamento”

“O que nos parece que carece de fundamento e que atenta contra as liberdades de ensinar e aprender é o facto de nos impedirem de continuar o livre exercício de manter a continuidade letiva", sublinha.

A missiva é assinada pelo presidente da associação, o diácono Fernando Magalhães que, em declarações à Renascença , afirma que não tem fundamento a decisão do Governo de não permitir a manutenção das aulas à distância.

As escolas católicas dirigiram uma carta ao ministro da Educação em que consideram ilegítima qualquer medida que "impeça cumprir as liberdades de ensinar e de aprender".

No dia em que foi oficializada a decisão, o Ministério da Educação fez questão de vincar que "esta interrupção letiva é para todos". O diácono Fernando Magalhães diz que "mais parece uma imposição totalitária", até porque “a igualdade faz-se no respeito pela diferença”.



A igualdade não é igualitarismo”. O presidente da Associação de Escolas Católicas esclarece que “ninguém quer ir mais longe do que os limites da sua própria autonomia” e que “não se trata de uma questão de público ou privado”, até porque “muitas das nossas escolas católicas servem também e têm uma relação direta com o Estado” – são todas “aquelas que suprem a ausência do Estado em determinados territórios e, portanto, também vão ao encontro de todos aqueles em relação aos quais o Estado serve direta e em primeiro lugar”.