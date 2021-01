Pepe e Loum "têm de resolver o problema e mostrar que está tudo bem"

Jorge Andrade defende que a desavença entre Pepe e Loum, que se registou no final do jogo de Faro, ainda no relvado, não deveria ter acontecido, mas entende que acabam por ser situações normais no futebol.



O antigo central do FC Porto considera que agora eles "têm de resolver o problema e mostrar que está tudo bem". "Não devia ter acontecido no relvado mas são coisas que sucedem", acrescenta, em entrevista à Renascença.

Pepe dirigiu-se a Loum, após o apito final de Manuel Mota, para o cumprimentar, mas o médio senegalês não aceitou e disse alguma coisa que provocou uma reação furiosa do capitão.