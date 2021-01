Pepe e Loum aos empurrões em campo. "Coisas normais do futebol", diz Sérgio Conceição

O final da partida entre FC Porto e Farense, esta segunda-feira, ficou marcado por um forte desentendimento entre Pepe e Loum.

Após o apito final da vitória por 0-1, os dois jogadores cumprimentaram-se no relvado. Pelo que foi possível ver, pela transmissão da Sport TV, Loum disse algo que deixou Pepe furioso e os dois começaram aos empurrões entre si. Tiveram de ser o árbitro da partida, Manuel Mota, e Marega, os primeiros a chegar à cena, a separá-los.

No final, Pepe recolheu aos balneários, abdicando da roda da união da equipa, além de ter tirado a braçadeira de capitão a caminho do túnel.

Mais tarde, durante as "flash interviews", Loum foi a correr para o balneário, com vários jogadores do FC Porto, entre eles Diogo Leite e Diogo Costa, a correr, também, atrás do médio senegalês.

"Não é bonito", mas "faz parte do futebol"

Em declarações à Sport TV, Sérgio Conceição desvalorizou o episódio.

"São coisas normais do futebol, dois jogadores da mesma equipa que têm opiniões diferentes, e passou. Foi aquele momento de desentendimento. Esta equipa tem um grande caráter e personalidade e esta situação é bem demonstrativa. Está tudo resolvido", sublinhou o treinador.

Em conferência de imprensa, o técnico do Porto admitiu que o episódio "não é bonito de se ver", mas repetiu que "acontece no futebol":

"As coisas resolvem-se dentro da nossa casa. Estou cá eu para resolver a situação, que já está praticamente resolvida, não há problema nenhum. Preferia que não acontecesse, mas faz parte do futebol."