"Nunca devia ter acontecido". Loum pede desculpa aos adeptos por desentendimento com Pepe

Mamadou Loum publicou esta segunda-feira à noite uma mensagem no Twitter, pedindo desculpa aos adeptos do FC Porto pelos desacatos com Pepe, no final do encontro no Algarve com o Farense, que os portistas venceram por 0-1.

"Nunca devia ter acontecido", lamenta o médio senegalês que endereçou um pedido de "desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz incidente".

"O Pepe é um irmão mais velho e aprendi muito com ele", disse.